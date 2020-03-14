المدينة المنورة 19 رجب 1441هـ الموافق 14 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد - خيبر، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.// انتهى //09:00ت م0012