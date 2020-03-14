لندن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة الماضية اتصالًا هاتفيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كرونا المستجد.واتفق الجانبان خلال الاتصال على أهمية التنسيق الدولي خصوصًا على مستوى مجموعة السبع لضمان تحقيق تقدم على وجهة السرعة في مساعي تطوير لقاح للمرض.// انتهى //09:33ت م0014