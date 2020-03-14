هانوي 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت حكومة فيتنام حظرًا لمدة ثلاثين يومًا على المسافرين الأجانب الذين يدخلون البلاد، والذي سيطبق على زائرين من 26 دولة في منطقة شنجن في أوروبا وبريطانيا.وقالت الخارجية الفيتنامية في بيان اليوم إن أي شخص زار تلك الدول في غضون 14 يومًا من وصوله إلى فيتنام سيتم منعه من دخول البلاد.وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فيتنام إلى 47 حالةً، حيث أن هناك 20 تقريبًا منها لها صلة برحلة قادمة من لندن إلى هانوي.// انتهى //10:05ت م0016