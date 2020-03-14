كيتو 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت الإكوادور الليلة الماضية تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي لمواطنة إكوادورية تبلغ 71 عامًا عادت من إسبانيا.وهذه كانت أول إصابة بالفيروس في الإكوادور وخامس وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية.وأشارت وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو في مؤتمر صحفي إلى أن حصيلة المصابين بالفيروس في بلادها ارتفعت من 20 إلى 23 حالة.كما حظرت الحكومة الإكورادورية التجمعات العامة.// انتهى //10:10ت م0017