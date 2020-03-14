القاهرة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسواصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بموجة الطقس التي تتعرض لها محافظات مصر وتمثلت في رياح عاصفة وأمطار رعدية غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المحافظات مع انخفاض في دراجات الحرارة.ونشرت إعلان وزارة الصحة المصرية تسجيل 13 حالةً جديدةً ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.وتناقلت الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق جنوبي مدينة مصراته، لافتةً النظر إلى تدمير الجيش محطات صواريخ ورادارات نصبها الجيش التركي شرق المدينة.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي الذي استهدف مواقع لتخزين الأسلحة التي تستخدمها فصائل مصلحة موالية لإيران.// انتهى //10:14ت م0018