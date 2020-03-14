بيروت 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية والشعبية للإجراءات التي ستتخذها الحكومة لموجهة انتشار فيروس كورونا وفي طليعتها إعلان حالة الطوارىء مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى حدود المئة إصابة.ولفتت الانتباه الى توجيه البنتاغون تحذيرًا لإيران من اتخاذ أي إجراءات للرد على غارات التحالف الدولي على مواقع كتائب حزب الله العراقي الإرهابي.وأخبرت صحف السبت عن إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أكثر من 5 آلاف شخص قضوا بفيروس كورونا وأن أوروبا أصبحت بؤرة لهذا الوباء.وأوردت صحف لبنان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس حال الطوارىء في الولايات المتحدة بهدف مواجهة وباء كورونا.// انتهى //11:37ت م0026