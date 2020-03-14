رام الله 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، لترتفع الحصيلة في الأراضي الفلسطينية إلى 35، وإعلان الحكومة الفلسطينية عن اضطرارها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.وأشارت إلى وفاة طفل في قطاع غزة وسيئول وحوادث سير وخسائر زراعية في الضفة بسبب المنخفض الجوي، ووفاة مواطن متأثرًا بإصابته بحريق النصيرات ليرفع عدد الضحايا إلى 18.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، هدم جيش الاحتلال منزلًا بمنطقة البادية الشرقية شرق بيت لحم، وإصابة مصور صحفي وشاب خلال قمع مسيرة كفر قدوم.وتابعت تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن تنفيذ ما يسمى صفقة القرن قد بدأ فعلًا بالإعلان عن شق طرق تمهيدًا للبدء في بناء مستوطنة (E1)، وآلاف الوحدات الاستيطانية التي أُعلن عنها في مختلف أراضي دولة فلسطين.ونشرت خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.وتحدثت صحف فلسطين عن توسع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، لتصل إلى 125 دولة ومنطقة.// انتهى //12:09ت م0031