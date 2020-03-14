الخرطوم 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" أن ارتفاع معدل التضخم يشكل مصدر قلق كبير لملايين الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ويحتاجون إلى المساعدة الغذائية وسبل العيش، لافتًا الانتباه إلى أن معدل التضخم السنوي استمر في الارتفاع بالسودان ووصل إلى مستوى 64.3 % في يناير الماضى.وقال المكتب في السودان في بيان صادر عنه إن التضخم المرتفع والمتزايد يسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وانخفاض قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم بدأ في الارتفاع في السودان منذ يناير من عام 2018.وأضاف أنه وفقًا لتقرير صدر عن التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي، يعاني ما يقدر بحوالي 17.7 مليون شخص في السودان 42 % من إجمالي السكان الذين تم تقييمهم من انعدام الأمن الغذائي، وهذا يشمل 11.8 مليون شخص يعانون من مستويات الإجهاد، و5.8 مليون شخص 14% من مجموع السكان يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وهم في حاجة إلى إجراء عاجل.// انتهى //12:26ت م0034