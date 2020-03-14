بغداد 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واستعرض معسكر التاجي بشمال بغداد اليوم إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا في ثاني هجوم من نوعه يتعرض له المعسكرخلال أقل من أسبوع.وأفاد مصدر أمني بإصابة جنديين في الهجوم الصاروخي بحسب حصيلة أولية, وأنه تم العثور على منصة الإطلاق في إحدى أحياء بغداد.وكان معسكر التاجي الذي يستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي تعرض الأسبوع الماضي إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني.// انتهى //12:37ت م0035