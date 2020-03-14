الرباط 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسقررت وزارة الداخلية المغربية اليوم وحتى إشعار آخر منع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصًا فما فوق.وأوضحت أن القرار اتخذ في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.وأضاف المصدر، أنه تقرر أيضًا إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية.// انتهى //12:37ت م0036