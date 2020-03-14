الرباط 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم رصدها لوباء كورونا بالمغرب، وللإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات على مختلف الصعد لمواجهة تفشي الوباء.وتابعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارىء في بلاده بهدف مواجهة وباء كورونا.واخبرت صحف السبت عن شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع أمنية وعسكرية ومطار مدني في العراق مما أدى إلى مصرع ستة أشخاص.وتحدثت عن مصرع 20 شخصًا على الأقل جراء الاضطرابات الجوية التي تجتاح عدة محافظات مصرية منذ يوم الخميس التي خلفت سقوط أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في قطع عدة محاور طرقية.// انتهى //12:47ت م0037