بروكسل 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسحذر الاتحاد الأوروبي اليوم من العقب الوخيمة لتطورات الموقف في عدد من المناطق في الصومال.وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب برل في بيان لمكتبه في بروكسل إن الحوادث الأخيرة على الحدود بين كينيا والصومال والحشود الأخير لقوات الأمن بمنطقة جيدو أحدثت حالة من عدم الاستقرار وأدت إلى سقوط ضحايا وتشريد واسع النطاق للمدنيين.وشدد البيان على أن التعاون الكامل مطلوب بين حكومة الصومال الاتحادية والدول الأعضاء الاتحادية وكذلك بين الشركاء الإقليميين. داعيًا إلى إيجاد حلول دائمة لحماية الجهود الجارية لتقويض حركة الشباب، وبناء قوات أمن صومالية متكاملة، وخلق بيئة آمنة وتمكينية لبناء الدولة وتنميتها.// انتهى //12:51ت م0038