عمّان 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم أن حالة الإصابة بمرض كورونا المستجد التي وصلت إلى كندا كانت متواجدة في الأردن.وقال مسؤول ملف الكورونا في الوزارة الدكتور عدنان إسحق إن العمل جار لتتبع تاريخ وأماكن تواجد الحالة المصابة في الأردن، والأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الحالة، للقيام بجميع الإجراءات الاحترازية تجاههم ومن ضمنها فحصهم وإلزامهم بالحجر الصحي.وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الأردني أنه يتم أيضًا تحديد وفحص بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع سائحة أمريكية كانت في جولة سياحية في عدد من دول الإقليم من بينها الأردن، وهي حاليًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبين إصابتها بالفيروس، موكدًا انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية لمن تعامل مع هذه الحالة.// انتهى //12:55ت م0039