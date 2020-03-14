تونس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على فحوى خطاب رئيس الحكومة التونسية اليأس الفخفاخ الذي توجه به أمس للشعب التونسي بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد، والقرارات التي اتخذها في عدد من القطاعات الحيوية وخاصة منها النقل الجوي والبحري والتربية من أجل العمل على الحد من انتشار الفيروس.وتناقلت إعلان رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد خلال كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجموعة اتصال الاتحاد الإفريقي حول ليبيا بمدينة اويو الكونغولية، استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر للمصالحة بين الليبيين في شهر يوليو المقبل برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.وتعرضت صحف السبت إلى معلومات تناقلتها وسائل الإعلام الروسية تفيد بأن جميع البرلمانات المحلية وعددها 85 صوتت لصالح تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين خوض انتخابات الرئاسة مجددًا في 2024 .واهتمت بالمباحثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونجاليس لايا مع أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل بالعاصمة الإسبانية مدريد التي تناولت سبل دفع التعاون الأوروبي المتوسطي.وتابعت صحف تونس استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم، ونقلت إعلان منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم تجاوز 132 ألفًا فيما أسفر عن وفاة نحو 5 ألاف شخص.// انتهى //13:16ت م0044