موسكو 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده ستتوقف عن استقبال الأجانب ابتداءً من منتصف ليل السبت وستغلق حدودها البرية مع النروج وبولندا.وأضاف في بيانه أن الحظر سيطبق على كل أجنبي مسافر "لأسباب مهنية أو خاصة أو دراسية أو سياحية"، باستثناء مواطني بيلاروسيا و"أعضاء الوفود الرسمية" ومن لديهم تصريح إقامة في روسيا.وسجلت موسكو 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد لكن دون وفيات، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرت الجمعة.// انتهى //13:21ت م0045