وارسو 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسقررت بولندا إغلاق حدودها أمام المسافرين الأجانب لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أفاد رئيس الوزراء ماتوش مورافيتسكي الجمعة، قبيل إعلان ثاني حالة وفاة بالمرض في البلاد.وسجلت بولندا حتى الساعة 68 حالة إصابة وحالتي وفاة. وتوفي المريض الثاني البالغ من العمر 73 عاماً في مستشفى في فروتسواف، كما أفادت وكالة الأنباء البولندية.// انتهى //13:23ت م0046