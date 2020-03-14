الجبيل 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأقامت فروسية الجبيل أمس سباقها الخامس عشر للموسم الحالي، بحضور نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل أحمد العريمة وأعضاء إدارة ميدان فروسية ،وملاك الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من أربعة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠ متر، وفي نهاية الشوط الرابع حقق الجواد "رثاع" المركز الأول وفاز بكأس دعم نادي الفروسية.وجاءت نتائج السباق كالتالي : الشوط الأول المخصص للجياد المحلية (٠ - ٣) بمسافة ١٦٠٠ م، فاز بالمركز الأول الحصان "انتي الحبيبه" ، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مواليد ٢٠١٦ ومسافة ١٦٠٠م، حصل على المركز الأول الحصان "جفير" ، وفي الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح الدرجات ومسافة ١٦٠٠ متر، حقق المركز الأول الحصان "القسطاس" ، وفي الشوط الرابع المخصص حصن وأفراس مواليد مفتوح الدرجات بمسافة ١٦٠٠ م، حصل على المركز الأول الجواد "رثاع".// انتهى //14:12ت م0052