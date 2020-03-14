الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واستُوج رئيس رابطة فرق دوري الأحياء في المملكة عادل الفقي فريق الرواد بلقب بطولة دوري رابطة فرق أحياء مكة المكرمة لكرة القدم، التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد فوزه على فريق البحر الأحمر بخمسة أهدف نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملعب الأسطورة في مكة المكرمة، بحضور نائب رئيس الرابطة مرعي العواجي و أمين عام الرابطة جميل فلاته والمستشار القانوني الدكتور أيمن الرفاعي.وسلم رئيس الرابطة، لاعب الاسطورة خالد الشنقيطي جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال ريان الجفري حارس البحر الأحمر لقب أفضل حارس، وحقق بلال تغاليف لاعب الرواد لقب هداف البطولة بـ14 هدفاً وحصل هادي المجرشي مدرب البحر الاحمر على جائزة أفضل مدرب، فيما حصل فريق الأسطورة على جائزة الفريق المثالي.// انتهى //14:12ت م0053