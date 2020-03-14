المدينة المنورة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأكد أمين منطقة المدينة المنورة المُكلّف المهندس فهد بن محمد البليهشي عزم الأمانة على دعم مشاريع عربات الأطعمة المُتنقلة "فود ترك" من خلال حزمة من الإجراءات السريعة التي ستنفذها الأمانة لتهيئة البنية التحتية في الساحات والمواقع المخصصة لممارسة هذا النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها.وأشار المهندس البليهشي خلال اللقاء الأول الذي نظمته أمانة المنطقة مع ملاك العربات المتنقلة إلى استعداد الأمانة لإطلاق حزمة متنوعة من الخدمات الجديدة لتسهيل كافة الإجراءات التي تدعم هذه المشاريع التي تشمل تحسين بيئة العمل من خلال تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات والجلسات المخصصة لعملائها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.وبين أن الجهات المعنية في الأمانة شرعت بتنظيم عمل عربات الأطعمة والمشروبات والاهتمام بهذه المشاريع الصغيرة التي تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية في المدينة المنورة ووضعها في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي الذي يُلبي تطلعات رواد ورائدات الأعمال المهتمين بتنمية هذا القطاع بمشاريع غير تقليدية ويساعد في تعزيز الطابع الحضاري العام للمدينة المنورة ، لافتا الانتباه إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بإصدار التراخيص المؤقتة التي تُمكن ملاك العربات من ممارسة النشاط في عدد من المواقع المجهزة والمهيأة بالخدمات.واستمع أمين المدينة المنورة إلى الآراء والمقترحات التي قدمها ملاك عربات الأطعمة المتنقلة وبحث إمكانية تذليل العوائق التي قد تواجه الملاك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة الاشتراطات التي يجب توفرها في عربات الأطعمة والملاحظات الواجب تلافيها للمحافظة على مستويات الصحة العامة، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها تعمل بالتنسيق مع شركائها للارتقاء بمستوى الخدمات بما يحقق الطموحات ويلبي احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين.من جهة أخرى قررت أمانة منطقة المدينة المنورة إنشاء طائفة لمهنة عربات الأطعمة المتنقلة (فود ترك) للمساهمة بتنظيم عمل الطَّائفة ودعم العاملين في هذا المجال وذلك من خلال الإعلان عبر منصاتها الإلكترونية لاستقبال طلبات الترشيح لتولى مهام رئيس الطائفة ومهام نائب الرئيس.// انتهى //14:16ت م0054