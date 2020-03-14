الباحة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأوضحت جامعة الباحة تفعيل 19268 شعبة عبر برنامج "رافد" التعليم عن بعد، بالإضافة إلى تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس من الجنسين على آليات استخدام الفصول الافتراضية وأنماط التعليم عن بعد.وبلغ عدد المستخدمين لبرنامج التعلم الإلكتروني "رافد" بالجامعة في الفترة من الاثنين 7/14 إلى الخميس 7/17 للعام الحالي, 15326 طالباً وعضو هيئة تدريس, وتنفيذ 2350 واجباً إلكترونياً, و 381 اختباراً, وبلغت نسبة إحصاءات الفصول الافتراضية إلى 1372 محاضرة مسجلة, و 7852 فصلاً افتراضيا جرى إنشاؤه, وحضور 74210, حيث بلغت عدد ساعات الاتصال عن بعد إلى 7013 ساعة, وعدد ساعات المحاضرات المسجلة إلى 490 ساعة.وأكدت جامعة الباحة بأن بتوجيه ومتابعة من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة, وتأتي هذه الخطة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.// انتهى //15:23ت م0064