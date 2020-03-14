داكار 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسعبّر معالي وزير الخارجية السنغالي آمادو باه، عن تأييد بلاده ودعمها بكل قوة لمواقف المملكة العربية السعودية، وحرصها واهتمامها الشديد بصحة وسلامة المعتمرين والزوار من فيروس كورونا الجديد وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أرواح المعتمرين.جاء ذلك خلال لقاء حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري، ومعالي وزير الداخلية السنغالي علي أنغوي انجاي، ومعالي وزير الصحة عبد الله جوف سار، ورئيس بعثة الحج السنغالية عبد العزيز كيبي، وعدد من المسؤولين السنغاليين.كما نقل معاليه للسفير الدوسري تحيات فخامة الرئيس ماكي سال للقيادة الرشيدة في المملكة.من جهته شكر السفير الدوسري الحكومة السنغالية وفخامة الرئيس ماكي سال على حرصهم على تعزيز العلاقات بين البلدين.وأشار إلى أن المملكة اتخذت قراراً مؤقتًا لتعليق العمرة، وذلك ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الجديد ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقًا دائمًا وكثيفًا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى.// انتهى //15:24ت م0065