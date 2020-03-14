فيفا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واستبدأ الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة بفرع خدمات المياه في محافظتي بني مالك وفيفا يوم غدٍ , في صرف كروت الاستحقاق للمستفيدين المسجلين في مشروع "السقيا" من أهالي محافظة فيفا.ودعا الفرع المستفيدين إلى التوجه لمقره بمحافظة الداير بني مالك في موعد أقصاه اليوم الـ 20 من شهر شعبان القادم , لاستلام مستحقاتهم, مع ضرورة إحضار الوثائق اللازمة المتمثلة في بطاقة الهوية الوطنية (أساس)، صورة من سجل الأسرة، مشيراً إلى أن طباعة الكروت ستكون مصحوبة بتحديث للبيانات.// انتهى //15:24ت م0066