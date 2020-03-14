واغادوغو 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت بوركينا فاسو اليوم أنه تم التأكد من إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الجمعة، ليرتفع بذلك العدد إلى ثلاثة مصابين في هذا البلد الإفريقي، مما أصدرت الحكومة قرارًا بحظر التجمعات والتظاهرات حتى نهاية أبريل القادم.وقالت وزيرة الصحة كلودين لوغيه، خلال جولة لرفع مستوى الوعي حيال الفيروس : إنه قد اكتشفت إصابة جديدة لدى شخص ثالث، أتت نتائج الاختبارات التي أجريت له إيجابية، مضيفةً أن المصاب كان على اتصال" مع أول شخصين مصابين بفيروس كورونا .وأشارت الوزيرة إلى أن المصاب بات الآن تحت المراقبة، وموضحة، أنه تم أخذ سبع عينات أخرى من حالات مشتبه فيها وأنهم في انتظار النتائج قريبًا.واكتشف في البلاد عن أول إصابتين بالفيروس، الاثنين الماضي، لدى زوجين من بوركينا فاسو كانا قد عادا نهاية فبراير من فرنسا.// انتهى //15:50ت م0071