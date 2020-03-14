الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسقررت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية تأجيل (مؤتمر المسؤولية الاجتماعية الرياضية - كرة القدم لتنمية المجتمع) المزمع إقامته مطلع شهر أبريل 2020 وفقاً للإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة للوقاية من انتشار (فيروس كورونا).ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله الشكر، لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه وموافقته على رعايته لإقامة المؤتمر، الذي يصب في صالح المجتمع، وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الرياضي، الذي هو من صميم عمل الجمعية، كما قدّم شكره للجان العاملة في تنظيم المؤتمر، داعياً الله أن يجنب المملكة وأهلها كل سوء ومكروه.// انتهى //15:53ت م0072