المدينة المنورة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس لطلاب المنح الخارجية عبر بوابة القبول الإلكترونية (منحتي) لمدة 6 أشهر على الرابط: https://admission.iu.edu.sa/HowToApplay.aspx.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن عثمان اليتيمي أن القبول متاح في مسارين المسار النظري الشرعي (الشريعة - الدعوة وأصول الدين - القرآن الكريم - الحديث الشريف - اللغة العربية - الأنظمة والدراسات القضائية) والمسار التطبيقي العلمي (السنة التحضيرية المؤهلة لكليات العلوم - الهندسة - الحاسب الآلي).وأفاد أنه يشترط لطالب المنحة الخارجية الراغب في التقديم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من المملكة أو خارجها وألا يكون قد مضى على ثانويته خمس سنين وألا يزيد عمره عن 25 سنة عند بدء الدراسة ولا يقل عن 17سنة وأن يكون حاصلاً على شهادة القدرات العامة إن كانت ثانويته من داخل المملكة وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها عمادة القبول والتسجيل وأن يكون لائقًا طبيًا ويرفق تزكيتين علميتين من جهة حكومية في بلده أو شخصيتين علميتين، كما يشترط أن يكون المتقدم لكلية القرآن حافظًا للقرآن الكريم كاملا ، فيما يشترط للمسار العلمي التطبيقي أن تكون شهادته الثانوية علمية تطبيقية مع إجادة اللغة العربية أو الإنجليزية.// انتهى //16:03ت م0073