كامبالا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت أوغندا عن فرض قيود على الزائرين القادمين من 16 دولة تشهد عددا كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا .وأكد وزير الصحة الأوغندي روث اسينج، في بيان أن الحكومة قررت مطالبة القادمين من الدول الموبوءة عدم القدوم لأوغندا بسبب ما يمكن أن يتسببوا فيه من حالات إصابة كبيرة في البلاد ،إلا في حالات الضرورة القصوى .وأوضح وزير الصحة أنه على الراغبين في زيارة أوغندا من هذه الدول وضع أنفسهم في عزل صحي ذاتي لمدة 14 يوما على نفقتهم الشخصية سواء في مقر اقامتهم أو في منشأة حكومية .// انتهى //16:05ت م0075