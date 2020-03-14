حفر الباطن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسوزعت صحة محافظة حفر الباطن بالشراكة مع إدارة المساجد بالمحافظة, منشورات توعوية في عدد من المساجد والجوامع احتوت على إرشادات وقائية لتجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين جيداً بعد استخدام المصاحف في المساجد.وتضمنت الإجراءات الوقائية الصحية، نظافة وتعقيم الأماكن مع تعزيز إجراءات الوقاية من خلال اتباع الطريقة الصحيحة لغسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد السعال أو العطس، ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم, إضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول ارتداء الكمامات للمصابين أو رعاية شخص لديه أعراض تنفسية.وأكدت صحة حفر الباطن أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالإرشادات والنصائح التوعوية وأخذ المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية.// انتهى //16:45ت م0080