الدمام 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسكثفت بلدية الظهران جهودها في غسل وتنظيف وتطهير الأماكن العامة ، والحدائق ، والمتنزهات ، ودورات المياه ، والمجسمات ، بمطهرات خاصة حفاظًا على الصحة العامة ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلدية لمواجهة فايروس كورونا الجديد.وأوضح رئيس بلدية الظهران المهندس محمد الجاسم أن البلدية وضعت عدداً من المحاور المهمة التي تعمل عليها في خطة النظافة وبدأت في تنفيذها وتتضمن عمال النظافة والأماكن والمتنزهات العامة وغسل وتطهير الأرصفة وحاويات النفايات.وأشار المهندس الجاسم إلى أنه جرى عمل ندوات توعوية للعمال توضح كيفية تجنب الإصابة والوقاية من فايروس "كورونا "، وتوزيع كمامات وقفازات طبية على العمالة لتجنب الإصابة، فيما جرى تركيب أجهزة تعقيم اليدين بجوار كل غرف العمال وفي أماكن سكنهم، إضافة إلى تشكيل فرق خاصة لرش سكن العمال بالمطهرات الغير ضارة على صحة الإنسان وذلك بشكل متواصل.// انتهى //16:50ت م0082