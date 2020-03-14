بيروت 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.23٪ ليغلق عند مستوى 621.54 نقطة.وارتفع معدل الأسهم المتداولة حيث بلغ 181 ألفاً و894 سهماً بقيمة مليون و 430 ألف دولار أمريكي، مقابل 62 ألفاً و941 سهماً بقيمة 516 ألفاً و117 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.07 مليارات دولار، مقابل 6.09 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //16:55ت م0085