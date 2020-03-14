الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة العدل تفعيل خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً في جميع المحاكم, استمراراً لجهودها في التخفيف عن المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على أيقونة طلبات القضايا من خلال بوابة الوزارة على الإنترنت moj.gov.sa، ثم طلب تأجيل الجلسة، وستصل للمستفيد رسالة نصية باعتماد الطلب وتأجيل الموعد حتى إشعار آخر.// انتهى //17:55ت م0088