عدن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 3,099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18,591 فردا.ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //18:36ت م0089