الخرطوم 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسبدا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو- حميدتى- اليوم، زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.ومن المقرر ان يبحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//18:47ت م0092