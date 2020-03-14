القاهرة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسوجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس في البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من غدٍ الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له أن الرئيس السيسي وجّه أيضًا خلال اجتماعٍ مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.// انتهى //18:48ت م0093