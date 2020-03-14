الطائف 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت رابطة العمل التطوعي عن استعدادها وجاهزيتها للمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منطقة مكة المكرمة عند حاجتها للكوادر الطبية المتخصصة أو إدارة الحشود أو ما يتطلبه الموقف من توعية وتثقيف وتعقيم وتوزيع الكمامات وغيرها من الخدمات التطوعية تسهم في الحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه بإذن الله.وأوضح رئيس رابطة العمل التطوعي جمال الربيعي أن الرابطة تشمل عشر إدارات متخصصة وأكثر من 1200 متطوع ومتطوعة موزعين في هذه الإدارات كلهم جنودٌ مجندة لخدمة دينهم ووطنهم، وفداء وولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأبان أن العالم اليوم يرى الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمكافحة فيروس كورونا المتجدد والوقاية منه والحد من انتشاره، كما ظهر جلياً وعي المواطن والمقيم في تطبيق إجراءات السلامة، وما يجب عمله والقيام به في مثل هذه الحالات التي تتطلب وجود اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب في جميع الأحوال والظروف والمواقف.وقدم الربيعي الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على ما تقوم به من جهود في مكافحة فيروس كورونا، سائلا المولى عز وجل أن يحمي هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها وأن يحفظها من المصائب والفتن وسائر الأسقام.// انتهى //19:31ت م0098