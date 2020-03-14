الدلم 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واساتخذت بلدية محافظة الدلم عدد من الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بناءً على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض .وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أنه جرى إلزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، إضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والمغاسل والمخابز، وتوجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في دورات المياه، والمجمعات التجارية.كما اتخذت البلدية إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمرافق العامة، وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية في الحدائق والمنتزهات العامة، إضافة إلى تخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة.// انتهى //19:32ت م0099