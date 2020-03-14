رفحاء 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسقامت بلدية لينة بحملة تعقيم لألعاب الأطفال الموزعة بالحدائق العامة والمنتزهات كإجراء احترازي وقائي حفاظاً على الصحة العامة، ومن أجل سلامة وحماية مرتاديها، حيث يتم ذلك بشكل دوري وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة، واستخدام منتجات آمنة تضمن أعلى مستويات التعقيم دون التأثير على صحة الإنسان.وفي ذات الإطار تواصل بلدية لينة ممثلة في إدارة الخدمات أعمال تنظيف وتعقيم حاويات النظافة وغسيل الأرصفة للحد من انتشار الأمراض المعدية وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //19:33ت م0100