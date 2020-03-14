الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسحسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة لهذا الموسم قبل نهايته بجولة واحدة وذلك بعد فوزه اليوم على الموج بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعتهما على صالة النادي الأهلي بجدة وهو اللقب رقم 23 للفريق في بطولة الدوري .وشهدت المباراة حضور صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونائب رئيس النادي ياسر محروس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا التهنئة لللاعبين بعد نهاية المباراة.وجاءت نتائج الأشواط 25/13 - 20/25 - 25/13 - 25/22 ، حيث فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء بفضل الضربات الساحقة والإرسالات القوية في أشواط المباراة ، حيث لم يتأثر الفريق بخسارة الشوط الثاني وعاد اللاعبون بقوة في الشوط الثالث الذي انتهى بفارق كبير وسط بروز لجميع لاعبي الفريق من خلال اللعب الجماعي والروح القتالية رغم عدم الحضور الجماهيري.وبارك المشرف العام على الفريق أيمن تازي لجميع الأهلاويين هذا اللقب الذي جاء -بتوفيق الله- ثم بالعمل والإخلاص من الجميع ، مثمناً دعم الإدارة الأهلاوية ووقوفها الدائم.وقال : "عادت الروح وعادت البطولات مجدداً -ونحمد الله- على هذه البطولة التي ستكون بداية لتحقيق البطولات الأخرى ولدينا بطولة كأس السعودية التي نتطلع إلى أضافتها إلى بطولة الدوري .فيما عبر نجم الفريق عمر النجراني عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب بطولة الدوري، وقال: " نهدي هذه البطولة إلى جميع محبي النادي الأهلي وعشاقه الذين يستحقونها كما أبارك للجهازين الفني والإداري على العمل الذي قدموه وكذلك زملائي اللاعبين على المستوى والروح القتالية التي شاهدناها في منافسات هذا الموسم، وفريقنا -ولله الحمد- استحق هذا اللقب ونتطلع إلى تحقيق جميع البطولات".// انتهى //20:34ت م0104