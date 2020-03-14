الأمم المتحدة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأشاد الأمين العام للأمم المتحدة "بروح التوافق والتعاون" التي أظهرها الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار من أجل إقامة سلام دائم، في أعقاب كشف النقاب عن حكومة الوحدة الجديدة في جنوب السودان.وقال بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي صدر عن المتحدث باسمه ليلة أمس في نيويورك: "إن الأمين العام يرحب بإعلان حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي أعيد تنشيطها في جنوب السودان".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه "قادة جنوب السودان إلى إعطاء الأولية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود لمعالجة العنف بين المجتمعات، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية".وكرر الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين في تنفيذ الاتفاق، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.// انتهى //21:12ت م0106