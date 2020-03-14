بغداد 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرورالبارزاني، اليوم عن تسجيل 28 إصابة مؤكدة بفيروس" كورونا" المستجد في الإقليم, يقابلها حالة وفاة واحدة.ورأى البارزاني في بيان صحفي أن إقليم كردستان شأنه شأن باقي مناطق العالم يواجه الآن هجمة غيرمتوقعة تتمثل بفيروس "كورونا".وأشار إلى التدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذها الإقليم للحد من انتشارفيروس" كورونا" من بينها تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات, والحد من التنقل عبرالمنافذ الحدودية, ومنع التجمعات العامة, وإجراء الفحوصات في المطارات والمنافذ الأخرى.// انتهى //21:16ت م0108