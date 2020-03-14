الخرطوم 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى في القاهرة برئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني.وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، وجهود الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية بما يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد نحو السلام والاستقرار.// انتهى //21:17ت م0109