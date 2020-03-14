رفحاء 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسيكثف القطاع الصحي في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية الجهود الاحترازية الكبيرة، من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بها إضافة لبث برامج الإرشادات والنصائح التوعوية للمراجعين من خلال مركز الفرز الأولي.كما يبذل فريق مركز القيادة والتحكم والسيطرة بالقطاع على مدار الساعة جهوداً مميزة، في إدارة أحداث الأزمة الصحية الحالية لفيروس كورونا بالمحافظة وتوابعها ، ويضم المركز أحدث تقنيات الربط والاتصال وأجهزة المتابعة والمراقبة ويستخدمه قطاع رفحاء لإدارة الأزمات الصحية وأحداث الطوارئ الكبرى الذي يرتبط بمركز القيادة والتحكم بالشؤون الصحية بالمنطقة.وأوضح مدير القطاع الصحي برفحاء محمد بن مهيدي النجدي أن القطاع اتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وفق توجيهات وزارة الصحة ، فهناك غرفة لاستقبال المراجعين تجري من خلالها عملية الفرز البصري وكذلك فحص المرضى حسب الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.كما وُزّعت كميات كبيرة من البروشورات التوعوية خلال الفترة الماضية واستفاد منها ما يقارب من 5000 مراجع، احتوت على إرشادات وقائية لتجنب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين، ووضع المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، إضافة إلى نشر المفاهيم الصحية الصحيحة حول ارتداء الكمامات للمصابين أو رعاية شخص لديه أعراض تنفسية، وغيرها من الإرشادات الصحية الوقائية ،ونحن مستمرون في ذلك.كما أقيمت 10 محاضرات توعوية في عدد من القطاعات المختلفة، وإقامة أربع لقاءات لكل أسبوع ،ومستمرون في ذلك.وأشار إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية مجهزة -ولله الحمد- ومهيئة لاستقبال المراجعين وكذلك توعيتهم في جميع أقسامها بالطواقم والأدوات والوسائل، مثنياً على تفاعل المراجعين وتعاونهم مع القطاع الصحي، وتقبل المواطنين وبصدر رحب الإجراءات الاحترازية المشددة، وتفهمهم ووعيهم بذلك، مشيدين بجهود التوعية من قبل وزارة الصحة.وفي ذات الإطار أوضح مدير القطاع الصحي برفحاء أنه يمكن التواصل مع القطاع لأي استفسار أو مشورة ، وبشكل مباشر من خلال أرقام وحسابات التواصل الاجتماعي للقطاع الصحي برفحاء للرد على جميع الاستفسارات وعلى مدار الساعة.// انتهى //21:35ت م0110