أبها 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسرأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، الخمس الماضي، الجلسة الثانية لمجلس الإدارة التعليمي للعام الدراسي الجاري ، وذلك بتنظيم من أمانة التعليم .واستهلّ أمين الإدارة محمد بن ناصر، الجلسة باستعراض توصيات الاجتماع السابق ، تلا ذلك تقديم ثلاث أورق عمل شملت : أندية الحي وجودة الحياة قدمها مدير إدارة النشاط الطلابي خالد الشهري ، والأمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر الإنترنت قدمها مشرف تقنيات المعلومات أحمد شامي ، ودور المعلم في رفع نواتج التعلم للمعلم شعبان محمد آل رشي ، فيما اختتمت الجلسة بعدد من المداخلات ، وإقرار عدد من التوصيات تمثلت في ضرورة تكامل الأدوار لدعم أندية الحيّ ، وتكثيف برامج التوعية بأمن المعلومات ، والإفادة من النماذج المتميزة في تحسين وتطوير نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل.يذكر أن المجلس التعليمي يضم كوادر من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب ، والمعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات، وقادة وقائدات المدارس، وتشرف عليه أمانة التعليم.// انتهى //21:56ت م0119