عدن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسلقي عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن مصرعهم بينهم قيادي ميداني اليوم في معارك مع قوات يمنية حكومية في شمال شرق محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.وقال مصدر عسكري: إن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي في مواقع الزهراء والصفاء.وأسفرت المواجهات بحسب موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن سقوط عدد من القتلى في صفوف المليشيا المتمردة بينهم القيادي والمشرف الميداني المدعو “أبومجاهد”.في غضون هذا شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدف تعزيزات ومواقع للمليشيا المتمردة في منطقة النبيجة بمديرية قعطبة غربي محافظة الضالع.وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية وتكبيدها خسائر في العتاد القتالي.// انتهى //22:02ت م0120