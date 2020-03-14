الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسعقد مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة اجتماعه الدوري في العاصمة الأردنية عمان على هامش بطولة التصفيات المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 التي أختمت مؤخرا.وناقش الاجتماع الذي رأسه المهندس فواز الشرابي، وحضره نائباه عباس وحيد (العراق)، ورضوان الشريف (فلسطين)، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبدالكريم المنقور (السعودية)، وعبدالرحمن المنهالي (الإمارات)، والأمين العام أسامه الأسمر، ومدير الاتحاد عمر سعادة، والمدير المالي علي النوافعة، العديد من الأمور التي تهم اللعبة في المنطقة‪.‬وقرر مجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان المنبثقة عنه، في خطوة لتفعيل عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد إقامة العديد من الفعاليات والبطولات حيث جاء تشكيل اللجان على النحو التالي :١- لجنة التقييم والمتابعة برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الجساسي (سلطنة عمان)، وعضوية كل من: أروى أبو حلاوة (فلسطين) ورضا دقمسي (سورية)، وسارة المزيد (السعودية)، ومحمود العمري (الأردن)، وعادل عبدالله (العراق).٢- لجنة الحكام برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد رضوان الشريف (فلسطين)، وعضوية كل من: تقي إبراهيم (البحرين)، وعلاء كناني (الأردن)، ولودي هزيز (سورية)، ونوفل الحبشي (اليمن)، وحسن العمري (قطر)، وعلاء ندى (فلسطين)، وحكمت شفيق (العراق).‪٣‬- اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عباس وحيد (العراق)، وعضوية كل من: جعفر هادي (البحرين)، وزاهي أبو العسل (الأردن)، وأحمد البحر (الإمارات)، وطوني أبو عسلة (سورية)، وعبدالعزيز الطاهر (السعودية)، وعيسى كنعان (فلسطين)، وهيفي طه (العراق).‪٤‬-لجنة التسويق يرأسها عضو مجلس الإدارة علي المادح (البحرين)، وعضوية كل من: ناديا رشاد (الأردن)، وعلي صابر (الإمارات)، ومحمد موصلي (سورية)، وهيا الدوسري (السعودية)، وثاني الزارع (قطر)، ومحمود أبو شرار (فلسطين)، وعمر صبري (العراق).‪٥‬-اللجنة الإعلامية يرأسها عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن المنهالي (الإمارات)، وعضوية كل من: عبد الكافي الحبيش (اليمن)، ونورا العبري (قطر)، وأحمد أبو ذياب (فلسطين)، ومتعب الجوهر (السعودية)، وفاضل فرج (العراق)‪.‬‪٦‬-اللجنة العلمية، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم المنقور (السعودية)، وعضوية كل من: مجد البلوشي (الإمارات)، وديانا نعوس (سورية)، وخالد الكواري (قطر)، ومحمد سمحة (فلسطين)، وقاسم كيلون (العراق)، وعبدالحليم الدلابيح (الأردن)، وغالية الشملان (السعودية)‪.‬وأكد رئيس اتحاد غرب آسيا المهندس فواز الشرابي، نجاح برامج وأنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية، مبيناً أنهم يسعون في الاتحاد إلى إقامة العديد من البطولات التي تسهم في رفع المستوى الفني للاعبي منطقة غرب آسيا لكرة الطاولة، شاكراً الجميع على تعاونهم في إنجاح برامج اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة متمنياً التوفيق للجميع .فيما أكد أمين عام اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة أسامة الأسمر أن تشكيل اللجان يأتي للإسهام في تطوير لعبة كرة الطاولة بمنطقة غرب آسيا والاستفادة من الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية في دعم اللعبة بمنطقة غرب آسيا.// انتهى //22:20ت م0121