أبها 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسكثفت بلدية محافظة خميس مشيط أعمال الرقابة الصحية للوقاية من فايروس "كورونا" المستجد .وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل خويلد القرني، أن البلدية جندت طاقتها البشرية والمادية للعمل على مدار الساعة وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية وأهمها النظافة وتوفر أدوات النظافة والمعقمات بشكل كافٍ بالإضافة إلى التأكد من أن العمالة والطهاة ومقدمي الخدمة بتلك المنشآت يرتدون الكمامات والقفازات الواقية حيث يطبق الحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.وأشار القرني إلى أن رئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي وجه جميع فرق التطهير والتعقيم بالعمل يومياً من بعد منتصف الليل في الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة وممرات المشاة والجوامع والمساجد وتطهير جميع ألعاب الأطفال في الحدائق .// انتهى //22:20ت م0122