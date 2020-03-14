الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأقرت الحكومة اليمنية خلال اجتماع طارئ اليوم تعليق الرحلات الجوية من و إلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق ١٨ مارس الجاري.واستثنى القرار الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.كما أقرت الحكومة إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٧ مارس الجاري، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء، كما شددت على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية.وشملت التدابير الحكومية تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.واعتمد الاجتماع تخصيص مليار ريال كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لحماية البلاد من وصول وباء كورونا.وفي الاجتماع أكد وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية ناصر باعوم، خلو اليمن حتى الآن من أي إصابات أو حالات اشتباه بفيروس كورونا.وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالتفاعل الكبير من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة وباء كورونا، مشددا على المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم جهود الحكومة في هذا الجانب.// انتهى //22:33ت م0124