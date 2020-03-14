أبها 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واساتخذت جامعة بيشة عدداً من الحلول التقنية لمعالجة الملحوظات الفنية التي نتجت عن الإقبال اللافت على نظام "البلاك بورد" خلال الأسبوع الماضي مع بدء تنفيذ توجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتفعيل التعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت بالمملكة.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة بيشة الدكتور سعد بن ملهي الشهراني، أنه جرى استخدام المنصات التعليمية المختلفة ومنصة شمس، ومنصات خدمات المؤتمرات عن بُعد باستخدام الحوسبة السحابية مثل (zoom ،Google Classroom) لتخفيف الضغط على النظام، كما رُفع مقترح بالسماح لبعض مدرسي الفترة الصباحية الذين لديهم تواصل مستمر مع الطلاب بإقامة محاضراتهم في الفترة المسائية، مشيراً إلى معالجة مصاعب طلاب وطالبات المناطق النائية عن طريق رفع المحتوى وتسجيل المحاضرات وإضافة أنشطة تفاعلية متنوعة.كما أشار إلى تقديم الدعم لعدد (1412) تذكرة دعم فني من أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الأسبوع الماضي شملت دعما فنيا و"إيميل" واتصالا والواتساب، إلى جانب نشر فيديوهات توضيحية لاستخدام البلاك بورد وتقديم دورات تدريبية لـ 724 من أعضاء هيئة التدريس، مبيناً أن العمادة أعدت خطة تنفيذية لتقييم الطلبة وإجراء الاختبارات النهائية عن بعد بالتنسيق مع الكليات.// انتهى //22:45ت م0126