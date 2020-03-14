عمّان 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسعلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، المراجعات والمقابلات كافة مع اللاجئين بشكل مؤقت في مراكز التسجيل ومكاتب المفوضية، بالإضافة لجميع الأنشطة في مراكز الدعم المجتمعي، بدءًا من غد الأحد إلى نهاية الشهر الحالي، بهدف التقليل من احتمالية المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها اللاجئون والموظفون.وقالت في بيان صحفي اليوم: إنها تتابع في الأردن إرشادات وتوصيات وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، مؤكدة أنه سيُبلّغ اللاجئون فور وقوع أي تغييرات فيما يخص هذه الترتيبات الخاصة بعمل مراكز التسجيل أو الأنشطة التي تقوم بها، من خلال مراكز الدعم المجتمعي، وذلك عبر جميع القنوات الرسمية والمعتادة.// انتهى//22:52ت م0128