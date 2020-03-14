بغداد 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد ,ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم العراق, من ضمنها إقليم كردستان إلى 110 إصابات .وأفاد المتحدث باسم الوزارة أن "مختبرات وزارة الصحة أجرت 100 نموذج فحص لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالفيروس, كانت خمسة منها موجبة, موزعة بواقع 3 حالات في بغداد ,وحالة واحدة في ذي قار ومثلها في كربلاء.وأوضح بأن حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 حالة, يقابلها 9 حالات وفاة حتى الآن.// انتهى //22:57ت م0129