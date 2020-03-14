عام / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 110 إصابات
السبت 1441/7/19 هـ الموافق 2020/03/14 م واس
بغداد 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة ومؤكدة بفيروس كورونا المستجد ,ما يرفع حصيلة الإصابات في عموم العراق, من ضمنها إقليم كردستان إلى 110 إصابات .
وأفاد المتحدث باسم الوزارة أن "مختبرات وزارة الصحة أجرت 100 نموذج فحص لأشخاص يشتبه بإصابتهم بالفيروس, كانت خمسة منها موجبة, موزعة بواقع 3 حالات في بغداد ,وحالة واحدة في ذي قار ومثلها في كربلاء.
وأوضح بأن حالات الشفاء التام من الفيروس بلغت 26 حالة, يقابلها 9 حالات وفاة حتى الآن.
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