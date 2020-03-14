جدة 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسرأس مدير الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر فعاليات اللقاء التنسيقي العاشر لأوقاف الجامعات السعودية التي استضافتها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤخراً بحضور عدد من مديري وخبراء أوقاف الجامعات السعودية .وتطرق اللقاء الذي استمرت فعالياته يومين برعاية معالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، لإنتاج مبتكر ومثمر لمقترح اللائحة التنظيمية لأوقاف الجامعات السعودية التي ستخدم الجامعات والمجتمع المحلي .وشهدت الجلسة الختامية للقاء بمشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح عرض تقرير مفصل عن اللائحة التنظيمية المقترحة لأوقاف الجامعات السعودية .//انتهى//22:59ت م0130